Rodrigo Garcia anuncia apoio a Bolsonaro e a Tarcísio no segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato derrotado do PSDB ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta terça-feira (4) apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial e a Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos apoiado por Bolsonaro, no estado, contra o petista Fernando Haddad.

O anúncio foi feito em transmissão nas redes sociais da qual participaram Garcia, Bolsonaro e Tarcísio.

"O PSDB está reunido declarando neutralidade. Eu declaro meu apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Comuniquei ao presidente estadual e ao presidente nacional Bruno Araújo", declarou Garcia.

Apesar de participar da live com Garcia, mais cedo nesta terça Tarcísio menosprezou o apoio do tucano e indicou que não gostaria de estar no mesmo palanque que ele.

“Eu preguei mudança o tempo todo. Não faz sentido agora estar com eles (PSDB) no palanque”, afirmou em coletiva de imprensa após reunião com a cúpula do PP.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.