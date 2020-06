Rovai: abrir São Paulo no auge da pandemia é loucura e covardia

O jornalista Renato Rovai condenou a ação do governo do Estado, em conjunto com prefeitos de São Paulo, que irá flexibilizar a quarentena no momento em que mortes batem recordes. “Governo não consegue aguentar a pressão dos comerciantes e da classe média alta”, disse o jornalista edit

247 - O jornalista Renato Rovai, em participação no programa Bom dia 247 desta quarta-feira (10), condenou a ação do governo do Estado, em conjunto com prefeitos, que irá flexibilizar a quarentena no momento em que mortes pelo covid-19 batem recordes. “Demonstra uma fragilidade do governo, que não consegue aguentar a pressão dos comerciantes e da classe média alta”, disse o jornalista.

“É uma loucura e uma covardia ao mesmo tempo. O que esses prefeitos e governador João Doria estão fazendo contradiz todo o discurso que eles fizeram até o momento”, disse ele.

“Não faz o menor sentido reabrir no auge da pandemia”, acrescentou.

O jornalista também constatou que o argumento de que que não tem 100% de ocupações em UTI para reabrir o comércio “é um dado muito frágil”. “Está faltando clareza e objetividade cientifica”, concluiu.

A Prefeitura de São Paulo autorizou a reabertura das lojas de rua e das imobiliárias da capital paulista a partir desta quarta-feira (10), após assinatura do acordo com os setores de comércio e imobiliário. Os estabelecimentos terão horário de funcionamento reduzido e terão que seguir regras de higiene.

Inscreva-se na TV 247 e confira:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.