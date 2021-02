Salles nomeia esposa de Daniel Silveira para cargo comissionado no Jardim Botânico do Rio

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nomeou para um cargo em comissão na diretoria de gestão do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, a esposa do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Paola da Silva Daniel foi indicada ao cargo em 16 de outubro, de acordo com o Diário Oficial da União.

No novo emprego, a esposa do parlamentar tem direito a um salário de R$ 5,6 mil como coordenadora de Gestão de Pessoas do Instituto.

