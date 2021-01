São Paulo confirma 3 primeiros casos de Covid-19 com a variante do Amazonas

Esta é a primeira vez que a variante encontrada no Amazonas é registrada em outro estado do Brasil edit

Sputnik Brasil - O governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira (26) os três primeiros casos no estado da nova variante do novo coronavírus identificada inicialmente em Manaus, no Amazonas.

A detecção foi feita em amostras de três pacientes que tiveram Covid-19 e que foram atendidos na rede pública de saúde em São Paulo, com histórico de viagem ou residência em Manaus.

A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz, que é vinculado à Secretaria de Saúde estadual. Esta é a primeira vez que a variante encontrada no Amazonas é registrada em outro estado do Brasil. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

A nova variante do novo coronavírus foi encontrada no Amazonas no início de janeiro a partir de quatro viajantes que chegaram ao Japão.

O estado do Amazonas passa por um colapso no sistema de saúde e vê um aumento no número de mortes causadas pela Covid-19.

Na semana passada diversos países proibiram a entrada de pessoas vindas do Brasil em seus territórios por conta da nova variante.

O Instituto Adolfo Lutz informou que os vírus sequenciados pertencem à linhagem P.1 e possuem mutações em posições do gene que codifica a proteína spike, responsável pela maneira como o vírus se liga às células do corpo humano.

Embora alguns cientistas tenham afirmado que a variante encontrada no Amazonas seja mais transmissível do que a encontrada na maior parte do país, ainda não há nenhum estudo científico que comprove uma maior transmissibilidade.

O conhecimento liberta. Saiba mais