São Paulo pode ter mais de 700 mil casos de Covid-19 até 15 de agosto

Por Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil - São Paulo

O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo estima que, até o dia 15 de agosto, o estado tenha entre 620 mil e 720 mil casos confirmados de Covid-19.

Até essa mesma data, o centro acredita que o novo coronavírus possa ter tirado a vida de 26 mil a 31 mil pessoas.

O estado de São Paulo contabiliza, até nesta segunda-feira (03), 560.218 casos confirmados do novo coronavírus, com 23.365 mortes.

Novo coordenador

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira (3) o médico nefrologista e diretor do Hospital do Rim, José Medina, como novo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus. Ele substituirá Paulo Menezes.

O cargo de coordenador do centro geralmente é ocupado pelo período de 15 dias. O Centro de Contingência é formado por médicos e especialistas da área da saúde e discute e orienta as ações do governo paulista com relação ao novo coronavírus.

