São Paulo reduz para 21 dias intervalo entre primeira e segunda dose da vacina da Pfizer

247 - O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18) a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O período prévio era de 8 semanas e, agora, é necessário esperar apenas 21 dias entre as doses. A antecipação da segunda dose vale para maiores de 18 anos.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que o novo prazo segue o indicado na bula do imunizante. A medida irá beneficiar 2 milhões de pessoas. (Com informações do Antagonista).

