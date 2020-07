Secretário de Educação de Witzel é investigado por suspeita de corrupção

Nome do secretário de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, aparece em um relatório da Polícia Civil como suspeito de integrar um esquema de irregularidades em contratos da Fundação Leão XIII, subordinada à gestão estadual edit

247 - O secretário de Educação do Rio de Janeiro , Pedro Fernandes (PSC), aparece em um relatório da Polícia Civil como suspeito do recebimento de propinas em contratos firmados pela Fundação Leão XIII, subordinada à gestão estadual.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o inquérito investiga fraudes que teriam acontecido entre os anos de 2015 e 2018 no âmbito do programa Novo Olhar, que realiza exames de vista, além de oferecer óculos a alunos da rede estadual. Os serviços investigados somam cerca de R$ 66,5 milhões. O governador, Wilson Witzel (PSC), também é investigado por irregularidades em contratos da área de saúde.

Segundo o inquérito, conduzido pelo Núcleo de Investigação de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio e pelo Ministério Público, Pedro Fernandes era chamado de “chefe” por outros investigados e também é apontado como um dos beneficiários do esquema.

Ainda conforme a reportagem, um dos principais alvos da investigação é o empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva, sócio da Riomix, que teve um caderno de anotações com informações sobre as irregularidades apreendido pela polícia. “Percebe-se, no caderno de anotações apreendido na residência de Marcus Vinícius, que Pedro Fernandes (PF) supostamente recebeu quantias derivadas das licitações na Fundação Leão XIII”, destaca o relatório da Polícia Civil.

Em nota, Pedro Fernandes negou as acusações e disse estra à disposição das autoridades.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.