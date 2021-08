Secretário de Segurança de SP, general diz que Exército não participará de golpe contra democracia

247 - Secretário de Segurança do governo João Doria, o general da reserva João Camilo Pires de Campos, ex-chefe do Comando Militar do Sudeste, disse em entrevista a O Estado de S.Paulo ter certeza de que o Exército não vai embarcar em nenhuma aventura: “Não vai. Não vai. É o Exército profissional que todos conhecemos e todos admiramos”. Ele é contrário à participação de militares da ativa em cargos nos governos, como se tornou norma no governo Bolsonaro.

Estima-se em mais de 6 mil militares em cargos na administração federal, um número sem precedentes na história.

Para coibir o uso indiscriminado de militares nesses cargos, como ocorreu no Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello, o Congresso discute a adoção da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada pela deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que obriga militares da ativa a passar para a reserva ou deixar o Exército, caso assumam cargos civis no Executivo, a exemplo do que já acontece com magistrados e procuradores.

Campos foi para a reserva em maio de 2018. “Vou ser claro. Não vejo inconveniente de o profissional da reserva ser aproveitado na área afim ou que tenha disposição para atuar. Com relação à ativa, os da ativa apenas para aquelas funções que são dedicadas. E se limitem a isso”.

