Sem máscaras, bolsonaristas dizem não à vacina em protesto na Paulista (vídeo)

247 - Sem máscara e promovendo aglomeração, no momento que as taxas de contaminação aumentaram quatro vezes na cidade de São Paulo, bolsonaristas foram nesta terça-feira (22) para Avenida Paulista dizer que vacina não pode ser obrigatória, no momento que países já vacinam a população e o Brasil sequer possui um plano efetivo de vacinação nacional.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu aval na quarta-feira (17) para que os governos locais possam estabelecer medidas para vacinação compulsória da população contra a covid-19. Conforme o entendimento, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem estabelecer medidas legais pela obrigatoriedade, mas não podem determinar a vacinação forçada.

