Sérgio Camargo volta a ofender negros e pede que 'brancos ignorem Barroso', do STF

"Dívida tem a África", afirmou o ex-presidente da Fundação Palmares após o ministro do Supremo dizer que o Brasil tem um débito com negros edit

247 - O ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo voltou a ofender negros, ao fazer uma postagem, neste sábado (14), negando que o Brasil tem uma dívida com a população negra. O ex-dirigente rebateu uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

"Dívida tem a África, que capturou 100% dos pretos trazidos como escravos para o Brasil, se opôs ao movimento abolicionista e, ainda hoje, escraviza negros em ao menos cinco países. Brancos, ignorem o Barroso. Vocês não devem nada. A militância que vá cobrar no Congo", escreveu ele no Twitter.

A data 13 de maio é celebrada como o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil. Nessa sexta, Barroso afirmou no Twitter que, nesta data, "é oportuno relembrar as dívidas históricas com a população negra e a importância de enfrentar o racismo estrutural que nos diminui a todos".

Apesar de ser negro, o ex-presidente da Fundação Palmares é conhecido por declarações racistas. No começo do ano, por exemplo, ele culpou o congolês Moïse Kabagambe pelo próprio assassinato, após o africano cobrar seu salário no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro. Camargo disse que o congolês "andava e negociava com pessoas que não prestam", além de ter chamado a vítima de "vagabundo".

O ex-dirigente da Palmares também já afirmou que o movimento negro é uma "escória maldita", composto por "vagabundos". Ele ainda chamou o líder negro Zumbi dos Palmares de "filho da puta que escravizava pretos".

