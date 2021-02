Sobe para 47 o número de casos de Covid em escola particular de Campinas

247 - Subiu de 19 para 47 o número de casos confirmados de coronavírus no Instituto Educacional Jaime Kratz, colégio particular em Campinas (SP). De acordo com a direção, 39 funcionários e oito alunos testaram positivo para a Covid-19.

A instituição anunciou a suspensão das atividades presenciais até o dia 18 de fevereiro. Entre os funcionários que testaram positivo, está uma professora que precisou ser internada na terça-feira (2) e seu estado de saúde é estável.

As aulas presenciais haviam sido retomadas no dia 25 de janeiro seguindo a autorização do governo de São Paulo, comandado por João Doria. Pelas regras, as aulas funcionaram por meio de rodízio, ou seja, com 35% dos alunos presentes. Ao todo, 1,3 mil estudantes estão matriculados na instituição.

"A unidade escolar informou o Simed - sistema de informações do Estado - sobre a ocorrência e enviou uma planilha com os dados epidemiológicos de todos os docentes infectados à Vigilância Sanitária de Campinas. A Delegacia de Ensino do Estado também foi comunicada", afirma a direção das escola por meio de nota.

"Todas as medidas de segurança sanitária foram e continuam sendo adotadas pela escola com o intuito de preservar a saúde de alunos e colaboradores", diz o comunicado.

