SP registra a maior média móvel de casos de coronavírus desde agosto

247 - O estado de São Paulo registrou um aumento de 63% no número de casos positivos de coronavírus e 49% no de óbitos na primeira semana após as festas de fim de ano. No mesmo período, a quantidade de internações cresceu 15%. O território paulista tem 65% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados, enquanto no início de dezembro, a média era de 40%.

De acordo com o secretário-executivo do Centro de Contingência da Covid no estado, João Gabbardo, "esse aumento que tivemos no número de casos, óbitos e internações nos alerta para uma situação cada vez mais grave e que medidas precisam ser tomadas". "Na última atualização do Plano São Paulo, anunciamos mudanças mais rigorosas e é preciso que as pessoas permaneçam em casa", disse em coletiva de imprensa.

Mesmo com o aumento, o governo manteve a maior parte das cidades paulistas na fase amarela do Plano São Paulo. A única mudança foi a imposição um limite de funcionamento para todos os estabelecimentos não essenciais, que só poderão ficar abertos até as 22h nesta etapa.

