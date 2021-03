SP vai exigir comprovação de 2 meses de trabalho em vacinação na educação

Os profissionais ligados à educação a serem vacinados incluem professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e outros profissionais que atuam em unidades de ensino de creches a escolas do ensino médio das redes incluindo neste caso profissionais das redes municipais, estadual e privada de São Paulo edit

247 - O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, disse hoje que os profissionais de educação terão que comprovar dois meses de trabalho para serem vacinados contra a covid-19. Rossieli ainda afirmou que o limite mínimo de 47 anos precisou ser imposto diante da disponibilidade de doses para a 1ª fase de imunização deste grupo, que terá início no dia 12 de abril. A informação é do portal UOL.

De acordo com Rossieli, o rito de pré-cadastro dos profissionais de educação é semelhante com o atual, mas com a exigência da comprovação de serviços prestados para escolas privadas em fevereiro e março deste ano. A lista de trabalhadores de escolas públicas será formulada pelo governo estadual e municípios.

