STJ autoriza inquérito contra desembargador que humilhou guarda

247 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira (16), por 10 votos a 3, autorizar a abertura de inquérito para investigar a conduta do desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que foi flagrado humilhando um guarda após ter sido multado por não utilizar máscara enquanto caminhava na praia, em Santos.

O caso aconteceu em julho deste ano. Na ocasião, o desembargador rasgou a multa e chamou o guarda de analfabeto. "Leia bem com quem o senhor está se metendo", disse Siqueira ao guarda, mostrando um documento.

O CNJ abriu um processo disciplinar e afastou o desembargador. Em documento enviado ao conselho, a Justiça de São Paulo informou que Siqueira foi alvo de 40 procedimentos de apuração disciplinar nos últimos 15 anos e que todos os processos foram arquivados.

