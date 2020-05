STJ nega o 10º recurso de Flávio Bolsonaro para paralisar investigação de rachadinha

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou ontem Recurso de Agravo Regimental feito por Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio, para paralisar as investigações que estão sendo feitas pelo MP do Rio sobre a suspeita da prática de rachadinha em seu gabinete edit

247 - O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou ontem Recurso de Agravo Regimental feito por Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio, para paralisar as investigações que estão sendo feitas pelo MP do Rio sobre a suspeita da prática de rachadinha em seu gabinete, no período em que atuou como deputado estadual, no Rio. Fischer é relator do pedido que tramita no STJ. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal o Globo.

"Devidamente julgada a controvérsia e não tendo sido apresentadas razões aptas à alteração do decisum, indefiro o pedido de reconsideração", avaliou o ministro, que abriu espaço para manifestação do MP do Rio caso o órgão considere necessário.

Segundo o jornalista, considerando todos os recursos feitos por Flávio desde o início da investigação, seja no STJ ou na Justiça estadual, este foi o 10º pedido. No Rio, o caso corre na 3ª Câmara Criminal do TJ.

