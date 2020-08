'Superamos o pior momento da pandemia no Estado de São Paulo', diz Doria

247- O governador de São Paulo, João Doria afirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28) que o Estado já superou o pior momento da pandemia, deixou a fase de platô, e já começa a ver um queda nos números de infectados, óbitos e internações.

“Superamos o pior momento da pandemia do coronavírus em São Paulo”, disse Doria, como publicado no jornal Estado de S.Paulo.

A reportagem ainda informa que, pela média móvel de 14 dias apresentada pela Secretaria Estadual da Saúde, houve redução de mais de 20% no registro de óbitos. Nesta 36ª semana epidemiológica, foram registradas também reduções de 5% nos casos, 10% nas internações e 11% nos óbitos pelo coronavírus no Estado. A média diária foi de 205 óbitos e de 7.042 casos na última semana epidemiológica no Estado. Já na capital, essas taxas diminuíram 2%, 11% e 6%, respectivamente.

