Suspeito de estupros, homem é amarrado em poste e tem corpo incendiado

247 - Um homem, de aproximadamente 35 anos, que seria conhecido pelo apelido de "Copasa", foi assassinado e teve o corpo incendiado no viaduto Senagal, no bairro de Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi encontrada, nesta segunda-feira (11), ainda em chamas, sentada e amarrada com cordas e arames em um poste da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A perícia mostrou que ele tinha lesões no crânio provocadas, provavelmente, por facão e pauladas. Segundo o jornal O Tempo, moradores de rua disseram a militares que o homem tinha "o hábito de estuprar mulheres em situação de rua", conforme o registro policial. Policiais fizeram rastreamento na região, mas nenhum suspeito foi identificado ou localizado.

A Polícia Civil investiga o caso.

O conhecimento liberta. Saiba mais