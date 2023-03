Tarcísio e sindicato chegam a acordo após greve e metrô terá catraca livre durante o dia em São Paulo

Apoie o 247

247 - O metrô e o Sindicato dos Metroviários chegaram a um acordo para que o transporte volte a funcionar nesta quinta-feira (23), informou a rádio CBN. A proposta do sindicato foi aceita para que o contingente trabalhe com as catracas liberadas e isso foi aceito pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A medida visa afastar a possibilidade de danos à população.

Usuários do metrô enfrentaram uma manhã de caos no transporte por conta da paralisação que atingiu as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. A greve havia sido anunciada por tempo indeterminado.



A previsão é de retomada dos serviços a partir das 10 horas da manhã, conforme disse à CBN o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, Narciso Soares.



"Estávamos cobrando desde essa quarta isso, na madrugada. Enviamos uma carta com essa proposta, mas não tínhamos recebido resposta. Agora chegou uma carta do metrô fechando um acordo pela catraca livre. Lá pelas 10 horas, 11 horas, todas as estações devem estar abertas com a catraca liberada, sem que a população tenha que pagar pelo transporte, mas pagando o metrô", disse.

A liberação das catracas segue decisão do TRT, que também indeferiu liminar na qual o Metrô pedia para fixar um quantitativo mínimo de funcionamento dos trens em caso de greve.

“Segundo a juíza relatora da decisão, Eliane Aparecida da Silva Pedroso, dessa forma não ocorre diminuição da oferta dos serviços de transporte à comunidade, diferentemente do que foi proposto pelo sindicato patronal. Na opinião da magistrada, greve é um incômodo e tem o objetivo de mobilizar a sociedade em torno das exigências e necessidades de uma coletividade”, afirma comunicado do TRT.

Linhas de ônibus

A SPTrans informou que prolongou duas linhas e reforçou a frota de 13 já existentes que atendem o eixo das linhas de metrô na cidade. O órgão da prefeitura informou ainda que acompanha a movimentação de passageiros nas linhas municipais desde a 0h e determinou às concessionárias do sistema municipal de transporte público coletivo para que mantenham a operação da frota operacional em 100% ao longo do dia, inclusive entre os picos.

Linhas concedidas

As concessionárias ViaMobilidade e da ViaQuatro, que operam as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô; e as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, informou que as operações seguem normalmente nesta quinta-feira e que avalia a disponibililzação de novos trens para reforço da operação. (Com ABr).

