Tarcísio irrita apoiadores de Bolsonaro ao negar ser 'bolsonarista raiz'

Aliados do governador eleito admitem que a declaração teve "forte impacto" entre bolsonaristas

247 - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), irritou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ao negar, em entrevista à CNN Brasil, ser "bolsonarista raiz". Na mesma ocasião, ele afirmou que não entrará em "guerra ideológica e cultural" e defendeu a necessidade de Bolsonaro "sair do casulo", em referência à reclusão a qual se submeteu o ocupante do Palácio do Planalto após a derrota nas urnas para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Aliados de peso evitaram comentários públicos em relação à afirmação, mas figuras sem comprometimento com o novo governo ou consideradas de alas mais radicais repercutiram negativamente o episódio. O comentário debochado 'bolsonarista nutella' — termo contrário ao 'raiz', usado para pessoas que são novatas em determinado assunto ou fingem gostar de algo para fazerem parte de um grupo — foi feito por vários deles", conta o jornal O Globo.

Ex-ministro e ex-aliado de Bolsonaro, Abraham Weintraub chamou Tarcísio de "novo Maluf". "Eu tentei avisar, porém, poucos me escutaram. Bolsonaro entregou São Paulo ao Kassab/Temer para proteger a família dele. Agora aguente o Uva Passa, o novo Maluf".

A militância também reagiu: "está nascendo um novo Frota?", questionou uma usuária do Twitter. Houve até quem duvidasse da veracidade da declaração do governador eleito: "eu acho que é mentira. Ele nunca diria uma barbaridade dessas".

Aliados de Tarcísio admitem que a entrevista teve "forte impacto" entre bolsonaristas.

