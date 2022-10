'Tarcísio quer importar para São Paulo o pior do fanatismo bolsonarista', alerta Haddad

"Ele quer importar para São Paulo o pensamento anticiência, antivacina e antieducação do seu chefe", disse o candidato a governador de São Paulo edit

247 - O candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT) alertou nesta quarta-feira (12) para o risco que os paulistas correm com a candidatura de Tarcísio de Freitas (REP).

Pelo Twitter, Haddad compartilhou foto de Tarcísio na qual aparece a médica bolsonarista Nise Yamagushi, uma das principais defensoras do tratamento precoce no combate ao coronavírus com o uso de cloroquina, também defendido por Jair Bolsonaro (PL). A medida é cientificamente comprovada como sendo ineficaz contra a covid-19.

"Tarcísio de Freitas gosta de se vender como técnico, mas carrega o pior do fanatismo bolsonarista. Ele quer importar para São Paulo o pensamento anticiência, antivacina e antieducação do seu chefe. Eu o alertei durante o debate: São Paulo é a terra do conhecimento. Aqui, não", disse Haddad.

