Tio acusado de estuprar e engravidar menina de 10 anos no ES vira réu

Revista Fórum - A Justiça do Espírito Santo aceitou denúncia contra o tio da menina de 10 anos que engravidou depois de ser estuprada e ele virou réu por estupro de vulnerável. A pena pelo crime pode chegar a 15 anos de prisão.

A criança denunciou que era abusada pelo homem desde os 6 anos, sob ameaça. Ela engravidou por causa do estupro e teve que ir para Pernambuco para interromper a gestação, autorizada pela Justiça.

O caso gerou repercussão nacional com grupos anti-aborto protestando na porta do hospital no Recife. Houve, ainda, vazamento de dados da criança na internet pela bolsonarista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. A origem da divulgação ilegal está sendo investigada.

