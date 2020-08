TJ condena João Doria por improbidade pelo uso do slogan 'Acelera SP' enquanto prefeito da capital paulista

Governador de São Paulo, João Doria foi condenado por improbidade administrativa por utilizar o slogan "Acelera SP" na época em que foi prefeito da capital. Segundo a desembargadora Vera Angrisani, ele feriu a legislação ao utilizar no cargo o mesmo mote da campanha eleitoral edit

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou o governador João Doria (PSDB) por improbidade administrativa devido ao uso do slogan “Acelera SP” na época em que foi prefeito da capital paulista. O tucano foi condenado a pagar uma multa de R$ 600 mil, correspondente a 25 vezes o salário que Doria recebia na Prefeitura.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a relatora do caso na Corte, desembargadora Vera Angrisani, confirmou a decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública, mas reduziu pela metade o valor da multa.

Segundo ela, Doria feriu os princípios da impessoalidade e da moralidade ao utilizar no cargo o mesmo mote utilizado por ele na campanha eleitoral. O tucano deverá recorrer da decisão.

