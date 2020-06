Torcidas, antifascistas e antirracistas tomaram as ruas de Belo Horizonte (Vídeos)

Milhares de jovens de movimentos antifascistas, antirracistas, das torcidas organizadas somaram-se a outros que, espontaneamente, tomaram as ruas da capital mineira na tarde deste domingo edit

247 - A Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, foi palco, na tarde deste domingo (7), de um ato que reuniu jovens de movimentos antifascistas, antirracistas, das torcidas organizadas, de movimentos culturais da periferia e outros que aderiram espontaneamente. Sob o lema #VidasNegrasImportam, manifestantes se posicionam em frente ao "pirulito" no centro da cidade para pedir o fim da morte de jovens negros e do governo Bolsonaro.

Por volta das 15h10, os manifestantes se calaram e erguerarm os punhos direitos, para pedir justiça e lembrar vítimas como o norte-americano George Floyd e o carioca João Pedro, mortos durante operações policiais.

Manifestantes entoaram algumas palavras de ordem: "Recua, racista, recua! É o poder preto que está na rua", gritava do megafone um dos líderes do ato, o DJ Zeu.

