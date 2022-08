TRE-RJ impede candidatura de Gabriel Monteiro à Câmara dos Deputados

O ex-vereador do PL teve o mandato cassado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Por seis votos a um, juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) não aprovou, nesta quarta-feira (30), o registro da candidatura do ex-vereador Gabriel Monteiro (PL).

A Câmara Municipal cassou o mandato dele neste mês por quebra de decoro parlamentar ainda neste mês. Ex-funcionários dele acusaram o ex-vereador de assédio sexual e moral contra algumas pessoas.

O ex-parlamentar filmou também relações sexuais com uma adolescente, que na época tinha 15 anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.