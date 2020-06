Tribunal de Contas rejeita por unanimidade contas de 2019 do governo Witzel

De acordo com o TCE, sete irregularidades foram apontadas no primeiro ano de mandato de Wilson Witzel, rejeitando por unanimidade as contas do governador do Rio de Janeiro edit

247 - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) rejeitou por unânimidade as contas apresentadas pelo governador Wilson Witzel (PSC), referentes ao ano de 2019.

De acordo com o TCE, sete irregularidades foram apontadas no primeiro ano de mandato. O parecer será encaminhando à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) que vai fazer o julgamento final sobre o caso. Ainda não tem data para ocorrer.

