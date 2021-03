Tribunal derruba liminar e bares no Rio vão fechar às 17h contra Covid

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou liminar concedida em primeira instância e manteve a validade do decreto do prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), que proíbe o funcionamento de bares e restaurantes depois das 17h.A decisão foi tomada pelo presidente do TJ-RJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Com isso, o decreto com novas restrições para combater a covid-19, editado por Paes na quinta-feira (4), volta a valer integralmente, segundo reportagem do UOL .

A liminar havia sido concedida pela 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio, a pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Na manhã deste sábado (6), a prefeitura recorreu

Em sua decisão, o presidente do TJ-RJ destacou que em bares e restaurantes as pessoas se aglomeram sem máscaras. Segundo ele, o decreto está baseado em análises técnicas e cabe ao Poder Executivo definir as medidas de combate à pandemia.

Os estabelecimentos poderão seguir funcionando na modalidade de delivery.

