Agora é oficial: Moro está fora da corrida presidencial

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro filiou-se ao União Brasil para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Com isso, Moro deixa o Podemos e abre mão da intenção de disputar a Presidência da República.

O dirigente do União Brasil, deputado Alexandre Leite, disse que "Moro vem para o União com a expectativa de ser um dos deputados mais votados da história do país". "Daremos todas as condições para isso".

A executiva estadual do União Brasil se reuniu com Moro em um hotel no centro de São Paulo. Além do deputado Leite, estiveram presentes no encontro os deputados Abou Anni e Junior Bozella.

