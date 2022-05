União Brasil lança Garotinho ao governo do Rio de Janeiro

Com a confirmação da pré-candidatura, o União Brasil desembarcaria formalmente do governo de Cláudio Castro edit

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho (União) acertou a sua pré-candidatura ao Executivo fluminense nas eleições deste ano, segundo informa o jornalista Gabriel Sabóia , do Globo. "Com a confirmação da pré-candidatura, o União Brasil desembarcaria formalmente do governo de Cláudio Castro, onde acumula cargos — sempre houve reclamações de dirigentes do partido por acordos não cumpridos", acrescenta o jornalista

"O Garotinho pediu para ser candidato e o presidente nacional do União Brasil, que é o Bivar, é simpático à ideia, já que pretende se candidatar à Presidência. Este partido não depende de ninguém, não teria motivos de lançar uma pré-candidatura para exercer pressão sobre quem fosse. O que temos desse governo (de Castro) são acordos que não foram cumpridos e Garotinho tem as bênçãos do Bivar", disse Wagner Santos, presidente do partido no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE