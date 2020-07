Vacina do Instituto Butatan, em parceria com chineses, estará disponível em janeiro, diz Doria

“A quantidade necessária para iniciar a imunização da população brasileira, pode ser aplicada já no início de janeiro com o SUS, com aplicação gratuita”, revelou o governador de São Paulo, João Doria edit

247 - A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, deve ser distribuída em massa em janeiro de 2021 gratuitamente pelo SUS, segundo o governador de São Paulo, João Doria.

"A quantidade necessária para iniciar a imunização da população brasileira, pode ser aplicada já no início de janeiro com o SUS, com aplicação gratuita em toda população. A melhor notícia que poderíamos ter é a vacina", declarou nesya segunda-feira (27) o governador João Doria, segundo informações do portal UOL.

