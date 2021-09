Vendedora de camisetas de Lula e Marielle é agredida por bolsonarista (vídeo)

Mulher ficou transtornada quando se deparou com banca que vendia produtos voltados ao público progressista, no centro do Rio, e começou ofender a trabalhadora, chutando suas mercadorias edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Uma seguidora fanática do presidente Jair Bolsonaro agrediu e insultou uma vendedora ambulante que comercializa roupas e acessórios com temas políticos de esquerda, no Largo do Machado, no centro do Rio de Janeiro. O episódio foi filmado pela agressora, que publicou as imagens no Facebook, e também pela vítima, que monitorava o acesso de fúria que tomou a militante radical reacionária. A data do fato não pôde ser confirmada pela Fórum.

Nas imagens é possível perceber que a bolsonarista se aproxima da banca de vendas e começa a dizer palavras ofensivas contra as vendedoras e em relação à natureza dos produtos comercializados no local. Na sequência, os insultos vão ficando mais fortes e ela passa a filmar uma das trabalhadoras bem de perto, fazendo inclusive ameaças.

“Quer saber minha opinião, eu, como bolsonarista? Essa gente tem que morrer de fome. Olha isso, mostra a cara da bonitinha. Aí você dá parte de um ser humano desse, porque isso aqui realmente é contravenção, que é uma coisa que realmente não faz sentido. Um ser humano proclamar o ódio em plena praça pública, uma falta de respeito com o ser humano, com qualquer que seja o ser humano”, esbraveja a fã do líder extremista.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE