Vereador suplica a menor de 17 anos para não ser denunciado por assédio sexual: “eu estou desesperado!”

247 - O vereador Fulvio Cuba do Amaral (PSDB), de Cerquilho (SP), gravou áudio relatando desespero e pediu para que a adolescente de 17 anos, que fez uma denúncia contra ele por assédio sexual, não registrasse o caso na Polícia Civil. A menor trabalhava na farmácia de propriedade do vereador.

De acordo com a vítima, o parlamentar chegou a oferecer R$ 500 para ter relações sexuais com ela. "Viu, pelo amor de Deus, não faz nada contra mim perante a delegacia, nada, boletim de ocorrência. Não por causa de mim, por causa do [nome]. O [nome] não consegue entrar na polícia, eu estou desesperado!", disse o parlamentar no áudio.

A jovem procurou a polícia em 1º de abril, um dia depois do suposto assédio. os relatos foram publicados em reportagem do portal G1.

"Já estava quase na hora de eu sair, só estávamos nos dois na farmácia. Entrei na cozinha para beber água e ele foi atrás. Eu estava de costas e ele veio e me segurou por trás", disse.

"Não me deixava sair, eu falando que não queria, tentando empurrar, tentando sair daquele lugar. Já ficando muito desesperada. Ele tentou me beijar, dizia que estava sendo carinhoso comigo. Foi horrível. Nunca passou pela minha cabeça viver isso. Com 17 anos, só estava pensando na minha faculdade", contou.

Em nota, a assessoria jurídica do vereador informou que, "ao receber qualquer notificação oficial, será avaliada a necessidade de interposição de medidas administrativas, judiciais ou perante a imprensa. Contudo, informa desde já que a denúncia está sendo investigada e corre em segredo de Justiça, sendo que a exposição está ocorrendo por parte exclusiva da ex-funcionária e do seu procurador".

"Por fim, esclarece que foi lavrado boletim de ocorrência de calúnia e difamação contra a ex-funcionária e de lesão corporal contra o pai da ex-funcionária. O vereador Fulvio não medirá esforços para provar sua inocência e encerrar de uma vez por todas essas acusações desconexas", disse.

