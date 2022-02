Vereadora do PT é alvo de ameaças de morte: 'pode ter a boca calada do pior jeito'

As ameaças contra a vereadora Duda Hidalgo (PT) foram enviadas através de um email institucional da Câmara de Ribeirão Preto. Vídeo com denúncias da parlamentar edit

247 - A vereadora Duda Hidalgo (PT) foi ameaçada de morte, por meio de um email institucional da Câmara Municipal de Ribeirão Preto nessa segunda-feira (21). A parlamentar acionou o Ministério Público e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com informações do Partido dos Trabalhadores, as mensagens ordenaram que a vereadora desista de sua atividade política, sob pena de ter sua "boca nojenta" calada "do pior jeito".

"Mesmo frente a tanta intolerância e desumanidade, não vou me intimidar. Eu fui democraticamente eleita e não vou desistir das minhas lutas e tampouco vou baixar a cabeça diante das injustiças que vêm sendo cometidas seja dentro da nossa cidade, do nosso Estado ou do nosso país", disse.

Me chamo Duda Hidalgo, sou vereadora em Ribeirão Preto pelo @ptbrasil e tenho recebido ameaças de morte pela minha forte atuação na Câmara Municipal. Sou uma mulher negra e LGBTQIA+ e sei que minha presença incomoda os conservadores da minha cidade.#CombateAViolenciaPolitica pic.twitter.com/ubmohUT6uI — Duda Hidalgo (@dudahidalgo13) February 23, 2022

