Vereadora negra do PT registra B.O. contra parlamentar do Psol por agressão

Agenda do Poder - A vereadora Verônica Lima (PT) denunciou , nesta quarta-feira, 07, às autoridades policiais o também vereador Paulo Eduardo Gomes (PSOL), após sofrer agressão verbal, intimidação e ataques machistas e lesbofóbicos nas dependências da Câmara de Vereadores de Niterói.

Durante o quiprocó, Paulo Eduardo Gomes apontou o dedo no rosto da vereadora e ordenou que Verônica calasse a boca. Ele chegou a perguntar se Verônica deseja ser homem porque, neste caso, iria tratá-la como homem. O vereador do PSOL avançou na direção da parlamentar e teve que ser contido por outros colegas.

Verônica Lima declarou que, além do registro de ocorrência, vai abrir uma representação oficial contra Paulo Eduardo por quebra de decoro parlamentar. A investida de Gomes contra Verônica aconteceu durante a reunião sobre o Projeto de Lei nº 85/2019 da parlamentar, que dispõe sobre políticas de proteção dos direitos da pessoa com autismo.

As intimidações de Gomes contra a primeira mulher negra eleita para a Câmara de Niterói não são recentes e se repetem há muito tempo. No mês passado, Paulo Eduardo já havia criticado com agressividade a vereadora durante reunião da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária. Após o episódio, o parlamentar ainda enviou mensagens por meio de um aplicativo para coagir a vereadora, ameaçando “despejar sua ira” contra Verônica.

"Não se trata de vitimismo. Não dá mais para tolerar o comportamento do vereador Paulo Eduardo Gomes. Ele tentou me constranger por eu ser mulher e pela minha orientação sexual, mas não vai conseguir. Ele tenta me intimidar e constantemente me desrespeita enquanto estou no meu exercício de vereadora. Fui eleita para representar o povo, e me sentir segura na Câmara é um direito meu. Esse ódio direcionado contra mim, por parte do vereador Paulo Eduardo, precisa ser freado. Ele tem que ser responsabilizado por seus atos gravíssimos”, afirma Verônica.

QUER SER HOMEM? ENTÃO VOU TE TRATAR COMO HOMEM!"



Foi com essas palavras machistas e lesbofóbicas que o vereador Paulo Eduardo Gomes (PSOL) me atacou verbalmente durante reunião hoje. Gomes avançou em minha direção e teve que ser contido por nossos colegas da Casa Legislativa. pic.twitter.com/8dGwmm8CRV — Verônica Lima (@VeronicaLimaVe) July 8, 2021

