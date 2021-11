Vereadoras do Novo se agridem durante votação da reforma da Previdência de SP (vídeo)

Agressões entre as vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima, ambas do partido Novo, teriam sido motivadas pelo tempo de fala ao microfone edit

247 - A votação do projeto da Reforma da Previdência de São Paulo acabou em agressões protagonizadas pelas vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima, ambas do partido Novo. A briga teria sido motivada por conta do tempo de fala ao microfone durante a sessão desta quarta-feira (10) , que aprovou as mudanças da Previdência municipal. De acordo com o G1, Cris Monteiro registrou um boletim de ocorrência por agressão contra a correligionária nesta quinta-feira (11)

Segundo a reportagem, Cris afirma que foi empurrada contra uma parede do banheiro pela colega de partido, além de ter sido agarrada pelo pescoço e jogada ao chão. Vídeos da sessão mostram elas discutindo no plenário da Câmara. Cris Monteiro também diz estar com marcas roxas no pescoço, escoriações e um ferimento no joelho.

“A porta do banheiro precisou ser arrombada e Monteiro afirma que foi socorrida por uma GCM (Guarda Civil Metropolitana) e uma assessora parlamentar”, destaca a reportagem. “O motivo da discussão que culminou em agressão foi um desentendimento sobre o tempo de fala sobre a reforma da previdência municipal, projeto que estava em votação ontem em plenário”,disse a vereadora por meio de nota.

Já Janaína Lima disse, através de sua assessoria, que a acusação de agressão é falsa e que a briga começou quando Cris Monteiro não respeitou o acordo da bancada que lhe dava o direito de discursar por 15 minutos de discurso. Ela alegou, ainda, que foi empurrada nas escadas e que ao chegar ao banheiro agiu em legítima defesa para se defender das agressões da colega parlamentar.

Veja o vídeo.

Briga no plenário da Câmara de São Paulo entre as vereadoras do NOVO Janaína Lima e Cris Monteiro. pic.twitter.com/Cto8tEHEOe — Liberdade Direita LDR (@liberdadeldrbr) November 11, 2021





