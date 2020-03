O verão carioca terá sua versão do Facada Fest, evento punk criado em Belém (PA) com alegoria à facada sofrida por Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do ano passado. A edição também protesta contra investigação que mira artistas em Belém edit

247 - O Rio de Janeiro terá sua versão do Facada Fest, evento punk criado em Belém (PA) com alegoria à facada sofrida por Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do ano passado, em Juiz de Fora (MG). A edição do festival no município do Rio não tem ligação com o coletivo Facada, mas apenas utiliza o nome em solidariedade a eles e em protesto à investigação contra os artistas em Belém.

O coletivo punk pediu apenas “que fosse mantida a identidade e ideias” do festival, informou o organizador do Facada do Rio de Janeiro, o produtor Fábio Barreto, conhecido como Bolinha.

O Facada Fest original existe desde 2007 e passou a ser investigado por causa de cartazes que faziam sátiras com o presidente.