Vídeo mostra início do incêndio na estátua do Borba Gato, em São Paulo

Brasil de Fato - Um coletivo chamado Revolução Periférica assumiu a autoria do incêndio ocorrido neste sábado (24) na estátua do bandeirante Borba Gato, na avenida Santo Amaro, zona Sul de São paulo.

Em suas páginas nas redes sociais, o grupo publicou uma série de imagens e mensagens a respeito do ato. Por grupos de Whatsapp, neste sábado, circula o vídeo em que os autores do incêndio dão início às chamas. Veja abaixo.

::O que significa retirar estátuas de escravocratas do espaço público?::

O incêndio provocado ocorre no mesmo dia das manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), mas não guarda relação com esses eventos.

De acordo com a fotojornalista Thais Haliski, que estava no local no momento do início das chamas, "duas faixas da avenida Santo Amaro foram interditadas, há um veículo da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e diversas viaturas da polícia. Até onde eu vi, ninguém foi preso", informou, às 13h55 deste sábado, a fotojornalista.

Ainda de acordo com Haliski, os bombeiros chegaram ao local por volta das 14h e deram início ao combate às chamas. "O fogo foi controlado em poucos minutos, mas a estátua ficou chamuscada e com algumas rachaduras na perna", disse. Veja, abaixo, mais imagens.

