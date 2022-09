Vítima dos abusos da Lava Jato no Rio, Eduardo Paes vai ao CNJ para afastar Marcelo Bretas da magistratura

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Após ter a ação original arquivada pelo Ministro Ricardo Lewandowsky, do STF, por absoluta falta de provas, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, acionou o Conselho Nacional de Justiça nesta segunda-feira, 26, para pedir que o órgão abra processo disciplinar contra o juiz federal Marcelo Bretas, que conduziu as investigações da Lava-Jato no estado.

Vítima dos abusos e arbítrios do magistrado, Paes cita episódios relacionados às eleições de 2018 em que o juiz teria atuado para prejudicá-lo a três dias do primeiro turno, em favor de Wilson Witzel.

Além da abertura de processo, Paes pede que o órgão afaste liminarmente Bretas de suas funções na Sétima Vara Federal do Rio.

O caso está nas mãos do corregedor nacional de Justiça, o ministro do STJ, Luís Felipe Salomão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.