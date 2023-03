Vocalista do Coldplay, Chris Martin pode se encontrar com Lula no Rio

A informação é da jornalista Hildegard Angel. Segundo ela, o vocalista do Coldplay manifestou desejo de se encontrar com o presidente brasileiro para falar sobre meio ambiente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode se encontrar nesta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro, com integrantes da banda britânica Coldplay, que está em turnê no Brasil. A informação é da jornalista Hildegard Angel, comentarista da TV 247.

"É provável que o presidente Lula se encontre hoje no RJ com o Coldplay. Isso vem sendo articulado devido ao desejo de Chris Martin de encontrar Lula para conversarem sobre meio ambiente", disse Hilde Angel pelo Twitter.

O mpresidente Lula está no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, onde visita o Programa de Submarinos (ProSub) da Marinha no Complexo Naval de Itaguaí, as obras de reconstrução do Museu Nacional e, no início da noite, assina novo decreto que regulamenta o fomento à cultura, no Theatro Municipal.

É provável q o presidente Lula se encontre hoje no RJ com o Coldplay. Isso vem sendo articulado devido ao desejo de Chris Martin de encontrar Lula para conversarem sobre meio ambiente. Quem sabe tb sobre economia, em q Chris se graduou no University College London? No @Brasil247 March 23, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.