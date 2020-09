Wadih Damous após punição a Bretas: qual autoridade moral terá para mandar prender alguém?

Advogado e ex-presidente da OAB, Wadih Damous questiona autoridade do juiz da Lava Jato no Rio após sua punição, por 12 a 1, por ter participado de um ato político com Jair Bolsonaro. "Com que autoridade moral vai julgar casos que envolvem a moralidade pública? edit

247 - O advogado, ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e ex-deputado federal Wadih Damous questionou a autoridade do juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, de expedir mandados de prisão após ter sido punido pelo TRF-2 nesta quinta-feira (17) .

"Depois de ser condenado pelo TRF 2, por comprometer sua imparcialidade em ato político com Bolsonaro, qual a autoridade moral de Marcelo Bretas para mandar prender alguém, como gosta de fazer? Com que autoridade moral vai julgar casos que envolvem a moralidade pública?", indagou Damous no Twitter.

Por 12 votos a 1, Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi condenado à pena de censura pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) por participar de eventos ao lado de Jair Bolsonaro (sem partido) e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

O entendimento do órgão foi que o juiz demonstrou uma desnecessária proximidade com políticos, comprometendo sua imparcialidade com magistrado ao comparecer aos eventos e praticou os atos de superexposição e autopromoção.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.