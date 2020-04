Witzel convida Moro para cargo no governo do Rio e diz que ele "terá carta branca sempre"

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), usou as redes sociais para convidar o ex-juiz a integrar o primeiro escalão do governo fluminense. Na postagem Witzel afirma que, diferente do que aconteceu no governo Jair Bolsonaro, Moro terá “carta branca sempre” edit

247 - Cerca de 15 minutos após Sérgio Moro anunciar sua demissão do Ministério da Justiça, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), usou as redes sociais para convidar o ex-juiz a integrar o primeiro escalão do governo fluminense. Na postagem Witzel afirma que, diferente do que foi feito por Jair Bolsonaro, Moro terá “carta branca sempre”, caso aceite o convite.

"Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o Juiz Federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença no meu governo porque aqui vossa excelência tem carta branca sempre", escreveu Witzel no Twitter.

Moro pediu demissão após Maurício Valeixo ter sido demitido cargo de diretor-geral da Polícia Federal por Jair Bolsonaro e, com isso, abriu uma das maiores crises políticas do atual governo.

