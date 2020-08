Witzel diz que ex-secretário Edmar Santos 'se infiltrou' no governo 'para continuar praticando atos ilícitos'

O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que não tinha conhecimento do esquema de corrupção na saúde em seu governo e responsabilizou Edmar Santos pelos desvios de verba pública na área edit

247 - O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, concedeu entrevista nesta segunda-feira (31) à CNN Brasil na qual afirmou que o ex-secretário de Saúde Edmar Santos se infiltrou em seu governo "para continuar praticando atos ilícitos".

"Alguém que já era diretor do hospital Pedro Ernesto e infelizmente se demonstrou ao longo dessas investigações como o grande operador de um esquema de corrupção na área da saúde. Ele já vem operando dessa forma com empresas desde 2016. Lamentável que tenha se infiltrado no nosso governo para poder continuar praticando seus atos ilícitos", disse Witzel.

O governador afirmou que o convite para Santos integrar o governo foi "uma escolha técnica" e que não tinha conhecimento do esquema de desvio de verba pública até a divulgação das investigações durante a pandemia de Covid-19.

Witzel disse ser inocente e responsabilizou Edmar Santos pelo esquema de corrupção na saúde.

