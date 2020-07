Witzel é vaiado e chamado de ladrão por trabalhadores

247 - “Ao ser questionado na manhã deste sábado sobre o fechamento dos hospitais de campanha do Rio, o governador Wilson Witzel (PSC) afirmou que isso deveria ser perguntado ao secretário de Saúde do estado, Alex Bousquet. Witzel deu a declaração durante um evento na Ceasa, em Irajá, na Zona Norte do Rio”, relata o jornalista Bernardo Mello Franco, em coluna no jornal O Globo.

O jornalista acrescenta que, “ao chegar na central de abastecimento, o governador foi vaiado por trabalhadores, que também entoaram gritos de 'ladrão', e recebeu poucos aplausos de apoiadores. Os pacientes dos hospitais de campanha começaram a ser transferidos para outras unidades nessa sexta-feira”.

