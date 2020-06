Witzel ignorou alerta sobre dano a cofres públicos em hospitais

Governo estadual do Rio de Janeiro ignorou alertas sobre risco de dano aos cofres públicos e manteve pagamentos para a Organização Social Iabas, que deveria construir e operar sete hospitais de campanha para pacientes com Covid-19 edit

247 - O governador Wilson Witzel (PSC) determinou o rompimento do contrato com a Iabas e afirmou que buscará na Justiça o ressarcimento dos valores pagos. A decisão vem depois de ter mantido o pagamento à entidade apesar dos alertas que recebeu sobre os danos que isto provocava às finanças estaduais.

O rompimento do contrato é parte de um decreto de intervenção nos hospitais de campanha publicado na quarta-feira (3) por Witzel. A Iabas deveria ter concluído em 30 de abril as sete unidades, que somariam 1.300 leitos. No entanto, apenas o centro médico do Maracanã foi entregue e, ainda sim, muito abaixo da capacidade contratada —apenas 129 dos 400 leitos estão funcionando.

A Iabas está no centro do escândalo de corrupção que resultou na Operação Placebo —em que o próprio Witzel e a primeira-dama Helena Witzel foram alvo de mandados de busca e apreensão, informa o UOL.

