Witzel não cede a Bolsonaro e diz que não vai afrouxar medidas contra o coronavírus no Rio

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, participou de uma reunião com outros governadores do Sudeste e Jair Bolsonaro e declarou após o encontro que o diálogo com o governo foi retomado. No entanto, ele reforça que as medidas de isolamento social adotadas por ele serão mantidas, como o fechamento do comércio.

Ele reforçou que não irá seguir as orientações de Bolsonaro para afrouxar as medidas de isolamento social pois se baseia em argumentos técnicos de que a principal medida no momento é o menor fluxo possível de pessoas circulando nas ruas.

Ele também disse que não irá se envolver na questão política envolvendo João Doria e Bolsonaro.