Zambelli revela que cobrava de Moro informações sobre investigações a respeito de Maia

Em entrevista à CNN, a deputada revelou novas mensagens trocadas com Sergio Moro e confessou que cobrava do ex-ministro da Justiça informações sobre investigações contra outras autoridades, como o presidente da Câmara

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) concedeu entrevista à CNN neste sábado (25), na qual revelou novas mensagens que trocou com o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro, não apresentadas na edição de sexta-feira (24) do Jornal Nacional, da Globo.

Na entrevista, Zambelli confessou já ter cobrado de Sergio Moro, enquanto ministro da Justiça, informações sobre investigações contra autoridades, a exemplo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual adversário dos bolsonaristas.

A deputada relatou também já ter tentado marcar um jantar entre Bolsonaro e Moro, junto com as esposas, para tentar aproximá-los. “Minha conversa era mais íntima porque achava que estava conversando com um amigo”, disse, lembrando que Moro foi seu padrinho de casamento. “Olha o tamanho da traição”.

As conversas da Deputada Carla Zambelli com Sérgio Moro que ela divulgou à CNN oferecem o contexto mais amplo dos primts enviados pelo ex-ministro ao Jornal Nacional. É interessante perceber que Moro estava reticente sobre sair na noite anterior e aceitou conversar novos nomes. pic.twitter.com/mw5qjULyrf — Thiago Süssekind (@ThiagoSussekind) April 25, 2020

