Zarattini: 'é fundamental derrotar Bolsonaro na Câmara depois do flerte com fascistas norte-americanos'

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) disse que é fundamental derrotar o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo clã presidencial, especialmente após as insinuações de Jair Bolsonaro sobre um eventual golpe na eleição de 2022.

"Bolsonaro se animou com a reação dos fascistas norte americanos à derrota eleitoral. Como sempre prefere a via do golpe. É por isso que é fundamental derrotá-lo nas eleições da Câmara!", escreveu o parlamentar no Twitter.

"Pra quem não sabe, o segundo turno se da imediatamente após o resultado do primeiro. Não existe tempo pra novas negociações", acrescentou.

Não da pra ficar marcando posição. Temos q unir a maioria e derrotá-lo no primeiro turno! — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) January 11, 2021

