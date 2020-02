Zema aumenta salários de policiais e fulmina ajuste fiscal de Bolsonaro

247 - A decisão de Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, de propor aumento dos salários de todas as categorias das polícias civil, militar, bombeiros e agentes penitenciários provocou um efeito cascata fulmina o ajuste fiscal planejado pelo governo federal.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "na véspera do Carnaval, quando as forças das PMs são reforçadas com escala especial de trabalho para fazer a segurança durante o feriado, pipocam no País pressão por reajustes. O movimento ganha força num momento em que muitos Estados ainda não conseguiram sair da crise financeira. Além de Minas Gerais, há novos focos de pressão por reajustes salariais no Ceará, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Paraíba."

A matéria ainda informa que "o Ministério de Economia entrou em alerta, porque negocia neste momento um novo programa de socorro aos Estados, batizado de “Plano Mansueto”, numa referência ao secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. O saneamento das finanças estaduais é um dos pontos centrais da política econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes."