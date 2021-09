Afiliada da Globo é invadida por bandidos com máscaras de palhaço

Apoie o 247

Portal Fórum - A sede da NSC TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, foi invadida nesta madrugada, 22, por criminosos que usavam máscaras de palhaços para ocultar suas identidades. A sede, em que também funcionam jornais e rádios do Grupo NSC Comunicação, foi invadida por volta das 3hs da manhã. Os bandidos levaram seis televisores que estavam instalados na redação da empresa.

Segundo o Head de Comunicação e Programação da NSC, Romí de Liz, o prédio da afiliada da Rede Globo estava vazio na hora do ataque, com a invasão só sendo notada no começo da manhã, quando os primeiros funcionários chegaram para fazer o Bom Dia Santa Catarina.

A NSC TV não tem um histórico de roubos e o caso não foi classificado como retaliação ao jornalismo da emissora ou ataque de bolsonaristas à Rede Globo, já agredida de diversas formas pelos apoiadores de Jair Bolsonaro.

De acordo com a NSC TV, não foi possível identificar os criminosos e nem como eles conseguiram acesso ao prédio, tendo como uma única informação a maneira como os bandidos entraram no local, por meio de uma entrada lateral do edifício.

