Após aglomerações de fim de ano, Santa Catarina se torna o terceiro estado com mais casos de Covid-19

Santa Catarina se tornou o terceiro estado do Brasil com mais casos confirmados do coronavírus. Os números superaram os índices da Bahia e estão atrás de Minas Gerais e São Paulo edit

Sputnik - Durante o Réveillon no Brasil, o mundo assistiu aos flagrantes, divulgados pelas redes sociais, de desrespeito às regras sanitárias para conter o avanço do novo coronavírus. Em Santa Catarina, estado em que a tradição das festas de fim ano é reconhecida nacionalmente, vídeos e fotos viralizaram na Internet com imagens de aglomeração em casas noturnas e praias.

As imagens rodaram o mundo, até o comissário da União Europeia, o italiano Paolo Gentiloni, que, do último dia 2, classificou as celebrações como "imagens vergonhosas". As fotos de praias cheias e festas lotadas no Brasil contrastam com imagens de um Ano Novo de ruas vazias na maior parte da Europa.

Santa Catarina se transformou em um show de horrores nas últimas semanas. Virada de ano, em Balneário Camboriú. pic.twitter.com/olIVhoKq1t January 1, 2021

Inevitavelmente, a conta para tamanha euforia brasileira chegou: o estado de Santa Catarina se tornou o terceiro do país com maior número de casos confirmados da Covid-19. Segundo o boletim divulgado pelo portal G1 na noite de domingo (3), 5.314 pessoas morreram e 497.345 tiveram o diagnóstico confirmados da doença no estado. A taxa de letalidade é de 1,07%.

Neste sentido, é importante frisar que o período de incubação do SARS-COV-2 é de dois a 14 dias, ou seja, esse é o tempo que os sintomas levam para aparecer a partir do momento do contágio. Portanto, é grande a possibilidade dos números divulgados ontem (3) aumentarem nos próximos dias.

FLAGRANTE

(Santa Catarina)



Recebemos esse vídeo de Porto Belo. Inacreditável !!



Estado tem 100% de ocupação de hotéis e, cresce na mesma frequência, a ocupação de UTI's e leitos para #COVID19 pic.twitter.com/wdFz6O4cuk January 2, 2021

Diante da gravidade da situação, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) afirmou hoje (4) que solicitará informações aos órgãos de fiscalização do estado e dos municípios sobre o trabalho realizado no período do Natal e Ano Novo. A partir desse levantamento, o órgão afirmou que verificará se a fiscalização ocorreu de fato.

O MPSC disse que a decisão do estado de liberar as atividades de eventos e baladas e apostar nos regramentos lança ainda maior responsabilidade sobre os órgão de fiscalização. Vale lembrar que o governo de Santa Catarina autorizou as flexibilizações feitas pelo estado em relação a casas noturnas e eventos sociais durante a pandemia.

La Belle Praia Brava, mais um endereço famoso por aqui, com festinha lotada na noite de hoje. Aiaiaiai, querida Santa Catarina. @CarlosMoises @mpscnoticias pic.twitter.com/RrtqZOkOJY January 4, 2021

O executivo alega que objetivo é reduzir clandestinidade e facilitar as fiscalizações. Desde então, o MPSC tenta reverter a decisão, mas os pedidos foram negados pela Justiça. O último indeferimento ocorreu na noite de domingo (3). Das 16 regiões do estado, 12 estão proibidas de receber eventos, segundo a última atualização da matriz de risco. Outras quarto estão sinalizadas como situação grave para a Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais