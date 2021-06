Após denúncia de Covaxin, Bolsonaro faz motociata em Chapecó sem máscara (vídeo)

Antes de sair pelas ruas do município de Santa Catarina sobre duas rodas, Bolsonaro ainda andou a cavalo com moradores edit

Fórum - O presidente Jair Bolsonaro participa de uma nova motociata com seus seguidores nesta manhã (26), em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, mesmo acuado pelas denúncias de irregularidades num contrato de compra da vacina Covaxin.

As suspeitas de corrupção envolvendo Bolsonaro tomaram contornos mais dramáticos para o chefe do Executivo desde a sessão da CPI do Genocídio de ontem (25), quando o deputado Luis Miranda (DEM-DF) disse que o presidente tinha conhecimento de que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), estava envolvido na tentativa de compra criminosa do imunizante, e que ele, Bolsonaro, não poderia fazer nada.

A chegada dos motociclistas bolsonaristas começou nas primeiras horas da manhã e o evento teve início oficialmente às 9h30. Em meio à aglomeração, mais uma vez Bolsonaro não utilizou máscara, assim como a imensa maioria dos seguidores, o que pode ser comprovado pelas imagens do encontro disponíveis nas redes sociais. Antes de sair pelas ruas do município sobre duas rodas, o presidente ainda andou a cavalo com moradores.

